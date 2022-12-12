Сухов Алексей Кириллович
Место рождения
Дата рождения05.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1873
Отец: Сухов Кирилл Иванович
Бракосочетание
13.11.1900
Бракосочетание
Между 1901 и 1906
Жена: Сухова Анна
Бракосочетание
04.02.1907
Жена: Сухова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1907
Мать ребёнка: Сухова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1909
Мать ребёнка: Сухова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1911
Дочь: Сухова Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Сухова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1914
Дочь: Сухова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Сухова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1917
Дочь: Сухова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Сухова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно