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Сухов Алексей Кириллович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1873

Отец: Сухов Кирилл Иванович

Мать: Сухова Анастасия Фёдоровна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.11.1900

Жена: Сухова Елизавета Порфирьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Между 1901 и 1906

Жена: Сухова Анна

Бракосочетание
04.02.1907

Жена: Сухова Елена Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1907

Сын: Сухов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сухова Елена Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1909

Сын: Сухов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Сухова Елена Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1911

Дочь: Сухова Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Сухова Елена Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1914

Дочь: Сухова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Сухова Елена Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1917

Дочь: Сухова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Сухова Елена Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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