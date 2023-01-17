Сухов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1909
Отец: Сухов Алексей Кириллович
Мать: Сухова Елена Ивановна
Военная служба
1941
Участник Великой Отечественной войны. Призывался из г. Москва, Молотовский р-н.
Место жительства
1941
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно