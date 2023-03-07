Сухов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907
Отец: Сухов Алексей Кириллович
Мать: Сухова Елена Ивановна
Военная служба
1941
Участник Великой Отечественной войны. Призывался из г. Москва, Свердловский р-н.
Место жительства
1941
Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
06.11.1945
Воинское звание: капитан Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Орден Красной Звезды
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно