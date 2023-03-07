Сухов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухов Иван Алексеевич

Сухов Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.06.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907

Отец: Сухов Алексей Кириллович

Мать: Сухова Елена Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1941
Участник Великой Отечественной войны. Призывался из г. Москва, Свердловский р-н.
Место жительства
1941
Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
06.11.1945
Воинское звание: капитан Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Орден Красной Звезды
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close