Золотарь мл. Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарь мл. Иван Антонович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

04.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1886

Отец: Золотарь Антон Афанасьевич

Мать: Золотарь Олимпиада Васильевна

Бракосочетание
07.06.1910

Жена: Золотарь (Халимендик) Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
31.05.1911

Сын: Золотарь мл. Алексей Иванович

Мать ребёнка: Золотарь (Халимендик) Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
05.08.1912

Дочь: (Золотарь мл.) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Золотарь (Халимендик) Мавра Михайловна

Смерть
Неизвестно

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