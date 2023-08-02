Золотарь мл. Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения04.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1886
Бракосочетание
07.06.1910
Рождение ребёнка
31.05.1911
Сын: Золотарь мл. Алексей Иванович
Мать ребёнка: Золотарь (Халимендик) Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
05.08.1912
Дочь: (Золотарь мл.) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Золотарь (Халимендик) Мавра Михайловна
Смерть
Неизвестно