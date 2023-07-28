Золотарь Олимпиада Васильевна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Золотарь Григорий Антонович
Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Володина Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Криворучко Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.02.1883
Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.01.1884
Дочь: Сиклитикия Антоновна
Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.09.1886
Сын: Золотарь Мл. Иван Антонович
Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Пелешко Мария Антоновна
Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.08.1890
Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич
Смерть
Неизвестно