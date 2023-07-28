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Золотарь Олимпиада Васильевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Золотарь Григорий Антонович

Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Володина Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Криворучко Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Золотарь Федор Антонович

Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.02.1883

Сын: Золотарь Иван Антонович

Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.01.1884

Дочь: Сиклитикия Антоновна

Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.09.1886

Сын: Золотарь Мл. Иван Антонович

Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Пелешко Мария Антоновна

Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
09.08.1890

Сын: Золотарь Петр Антонович

Отец ребёнка: Золотарь Антон Афанасьевич

Смерть
Неизвестно