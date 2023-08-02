Криворучко (Золотарь) Татьяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко (Золотарь) Татьяна Антоновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Золотарь Антон Афанасьевич

Мать: Золотарь Олимпиада Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворучко Конон Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворучко Конон Павлович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Криворучко Пантелеймон Кононович

Отец ребёнка: Криворучко Конон Павлович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Криворучко Антон Кононович

Отец ребёнка: Криворучко Конон Павлович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Криворучко Дмитрий Кононович

Отец ребёнка: Криворучко Конон Павлович

Смерть
Неизвестно

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