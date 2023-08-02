Криворучко (Золотарь) Татьяна Антоновна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Криворучко Пантелеймон Кононович
Отец ребёнка: Криворучко Конон Павлович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Криворучко Антон Кононович
Отец ребёнка: Криворучко Конон Павлович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Криворучко Дмитрий Кононович
Отец ребёнка: Криворучко Конон Павлович
Смерть
Неизвестно