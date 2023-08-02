Криворучко Конон Павлович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Криворучко Пантелеймон Кононович
Мать ребёнка: Криворучко (Золотарь) Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Криворучко Антон Кононович
Мать ребёнка: Криворучко (Золотарь) Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Криворучко Дмитрий Кононович
Мать ребёнка: Криворучко (Золотарь) Татьяна Антоновна
Смерть
Неизвестно