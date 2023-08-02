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Криворучко Конон Павлович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Криворучко Павел Григорьевич

Мать: Криворучко Фотиния Онуфриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворучко (Золотарь) Татьяна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворучко (Золотарь) Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Криворучко Пантелеймон Кононович

Мать ребёнка: Криворучко (Золотарь) Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Криворучко Антон Кононович

Мать ребёнка: Криворучко (Золотарь) Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Криворучко Дмитрий Кононович

Мать ребёнка: Криворучко (Золотарь) Татьяна Антоновна

Смерть
Неизвестно

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