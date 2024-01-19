Золотарь (Халимендик) Мавра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарь (Халимендик) Мавра Михайловна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.06.1910

Муж: Золотарь Мл. Иван Антонович

Рождение ребёнка
31.05.1911

Сын: Золотарь Мл. Алексей Иванович

Отец ребёнка: Золотарь Мл. Иван Антонович

Рождение ребёнка
05.08.1912

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Золотарь Мл. Иван Антонович

Смерть
Неизвестно
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