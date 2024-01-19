Золотарь (Халимендик) Мавра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.1910
Рождение ребёнка
31.05.1911
Сын: Золотарь Мл. Алексей Иванович
Отец ребёнка: Золотарь Мл. Иван Антонович
Рождение ребёнка
05.08.1912
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Золотарь Мл. Иван Антонович
Смерть
Неизвестно