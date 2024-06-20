Миннигали
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сабирҗан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наҗия
Мать ребёнка: Шамсинахар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаҗия
Мать ребёнка: Шамсинахар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Әнәс
Мать ребёнка: Шамсинахар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамиль
Мать ребёнка: Шамсинахар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабирзянов Раис Миннегалиевич
Мать ребёнка: Шамсинахар
Смерть
Неизвестно