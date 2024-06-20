Миннигали Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Миннигали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сабирҗан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наҗия

Мать ребёнка: Шамсинахар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаҗия

Мать ребёнка: Шамсинахар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Әнәс

Мать ребёнка: Шамсинахар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамиль

Мать ребёнка: Шамсинахар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабирзянов Раис Миннегалиевич

Мать ребёнка: Шамсинахар

Смерть
Неизвестно

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