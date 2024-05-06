Репина (Муляр) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Муляр Федор Михайлович
Мать: Муляр Геля
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Репин Александр Васильович
Отец ребёнка: Репин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Сухаревская (Репина) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Репин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно