Муляр Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муляр (Залевская) Мария
Развод
Неизвестно
Жена: Муляр (Залевская) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1940
Мать ребёнка: Муляр Геля
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Репина (Муляр) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Муляр Геля
Рождение ребёнка
16.10.1956
Дочь: Кравчук (Муляр) Елена Федоровна
Мать ребёнка: Муляр (Фурман) Надежда Максимовна
Рождение ребёнка
12.02.1960
Мать ребёнка: Муляр (Фурман) Надежда Максимовна
Смерть
Неизвестно