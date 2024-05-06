Муляр Федор Михайлович 01.04.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муляр Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1921

Отец: Михаил

Мать: Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муляр Геля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муляр (Залевская) Мария

Развод
Неизвестно

Жена: Муляр (Залевская) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муляр (Фурман) Надежда Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муляр Геля

Развод
Неизвестно

Жена: Муляр Геля

Развод
Неизвестно

Жена: Муляр Геля

Рождение ребёнка
02.01.1940

Сын: Муляр Вдадимир Федорович

Мать ребёнка: Муляр Геля

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Репина (Муляр) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Муляр Геля

Рождение ребёнка
16.10.1956

Дочь: Кравчук (Муляр) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Муляр (Фурман) Надежда Максимовна

Рождение ребёнка
12.02.1960

Сын: Муляр Михаил Федорович

Мать ребёнка: Муляр (Фурман) Надежда Максимовна

Смерть
Неизвестно

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