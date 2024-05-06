Репин Василий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Репин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репина (Муляр) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репин Александр Васильович

Мать ребёнка: Репина (Муляр) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Сухаревская (Репина) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Репина (Муляр) Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно

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