Репин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Репин Александр Васильович
Мать ребёнка: Репина (Муляр) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Сухаревская (Репина) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Репина (Муляр) Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно