Белый Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Белый Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1919
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Белый Филипп Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Белый Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно