Белый Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелый Владимир Иванович

Белый Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Белый Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1919

Сын: Белый Павел Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Белый Филипп Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Белый Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close