Белый Павел Владимирович
мужской, родился 19.01.1919
умер Неизвестно
МатьБелая КсенияВычислено 1898 ст. г.р.
ОтецБелый Владимир ИвановичОколо 1886 г.р.
Супруги
Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна01.03.1922 г.р.
Дети
Большакова (Белая) Лидия ПавловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1919
Отец: Белый Владимир Иванович
Мать: Белая Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова (Белая) Лидия Павловна
Мать ребёнка: Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1951
Смерть
Неизвестно