Белый Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белый Павел Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1919

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1919

Отец: Белый Владимир Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белая Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Лидия Павловна

Мать ребёнка: Белая Евдокия Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белая Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белая Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белая Евдокия Марковна

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