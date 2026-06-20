Белый Павел Владимирович 19.01.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белый Павел Владимирович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился 19.01.1919

умер Неизвестно

Мать
Белая КсенияВычислено 1898 ст. г.р.
Отец
Белый Владимир ИвановичОколо 1886 г.р.
Супруги
Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна01.03.1922 г.р.
Дети
Большакова (Белая) Лидия ПавловнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1919

Отец: Белый Владимир Иванович

Мать: Белая Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова (Белая) Лидия Павловна

Мать ребёнка: Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
09.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна

Смерть
Неизвестно

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