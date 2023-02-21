Белый Павел Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1919
Отец: Белый Владимир Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Лидия Павловна
Мать ребёнка: Белая Евдокия Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белая Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно