Вихров Максим Александрович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Александр Иванович
Мать: Евфимия Алексеева
Рождение ребёнка
11.06.1910 ст.
Дочь: Антонина Максимова
Мать ребёнка: Акилина Иоаннова
Псковского уезда Виделибской волости д. Трищелинки крестьянин Максим Александров и законная его жена Акилина Иоаннова, оба православные Восприимниками были: Псковского уезда Пикалихинской волости д. Д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Иоаннова
Смерть
Неизвестно