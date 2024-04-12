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Вихров Максим Александрович

Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Вычислено 1860 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Александр Иванович

Мать: Евфимия Алексеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1910 ст.

Дочь: Антонина Максимова

Мать ребёнка: Акилина Иоаннова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Псковского уезда Виделибской волости д. Трищелинки крестьянин Максим Александров и законная его жена Акилина Иоаннова, оба православные Восприимниками были: Псковского уезда Пикалихинской волости д. Д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Иоаннова

Смерть
Неизвестно
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