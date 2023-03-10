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Евфимия Алексеева

Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Вычислено 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860

Отец: Алексей Петров

Мать: Татьяна Григорьева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Около 1881

Муж: Александр Иванович

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Вихров Максим Александрович

Отец ребёнка: Александр Иванович

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1885 ст.

Сын: Вихров Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Александр Иванович

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Псковского уезда Виделебской волости Мелетовского погоста деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприемники того же прихода д. Щучей Г... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1888 ст.

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Александр Иванович

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Псковского уезда Виделебской волости Мелетовского погоста деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприимниками были: Виделибской волос... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1892 ст.

Сын: Иоанн Александров

Отец ребёнка: Александр Иванович

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Псковского уезда Виделебской волости Мелетовского погоста деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприемники того же уезда и той же вол... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1894 ст.

Сын: Александр Александров

Отец ребёнка: Александр Иванович

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Псковского уезда Виделебской волости Мелетовского погоста деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприимники: Псковского уезда Виделибс... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1901 ст.

Сын: Никифор Александрович

Отец ребёнка: Александр Иванович

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Деревни Трищелинки Виделибской волости Псковского уезда деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприимниками были: Той же волости и дере... Показать все
Смерть
Неизвестно

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