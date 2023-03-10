Евфимия Алексеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1860
Отец: Алексей Петров
Мать: Татьяна Григорьева
Бракосочетание
Около 1881
Муж: Александр Иванович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Вихров Максим Александрович
Отец ребёнка: Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1885 ст.
Сын: Вихров Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Александр Иванович
Псковского уезда Виделебской волости Мелетовского погоста деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприемники того же прихода д. Щучей Г... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1888 ст.
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Александр Иванович
Псковского уезда Виделебской волости Мелетовского погоста деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприимниками были: Виделибской волос... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1892 ст.
Сын: Иоанн Александров
Отец ребёнка: Александр Иванович
Псковского уезда Виделебской волости Мелетовского погоста деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприемники того же уезда и той же вол... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1894 ст.
Отец ребёнка: Александр Иванович
Псковского уезда Виделебской волости Мелетовского погоста деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприимники: Псковского уезда Виделибс... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1901 ст.
Отец ребёнка: Александр Иванович
Деревни Трищелинки Виделибской волости Псковского уезда деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприимниками были: Той же волости и дере... Показать все
Смерть
Неизвестно