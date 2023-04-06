Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Иван Иванов
Мать: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
17.10.1885 ст.
Сын: Вихров Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Евфимия Алексеева
Псковского уезда Виделебской волости Мелетовского погоста деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприимниками были: Восприемники того ... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1901 ст.
Мать ребёнка: Евфимия Алексеева
Деревни Трищелинки Виделибской волости Псковского уезда деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприимниками были: Той же волости и дере... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Алексеева
Смерть
После 1931