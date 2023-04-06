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Александр Иванович

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Вычислено 1823 г.р.

Жена

Вычислено 1860 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Иван Иванов

Мать: Евдокия Михайлова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1885 ст.

Сын: Вихров Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Евфимия Алексеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Псковского уезда Виделебской волости Мелетовского погоста деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприимниками были: Восприемники того ... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1901 ст.

Сын: Никифор Александрович

Мать ребёнка: Евфимия Алексеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Деревни Трищелинки Виделибской волости Псковского уезда деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприимниками были: Той же волости и дере... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Алексеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
После 1931
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
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