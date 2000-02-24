Мячик (Юшкина) Лариса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячик (Юшкина) Лариса Степановна

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Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

14.12.1947

Дата смерти

24.02.2000

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1947

Отец: Юшкин Степан Иосифович

Мать: (Чупахина) Ольга Васильевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
24.02.2000
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Причина смерти: Cancer

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