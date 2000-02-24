Мячик (Юшкина) Лариса Степановна
Место рождения
Дата рождения14.12.1947
Дата смерти24.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.02.2000
Причина смерти: Cancer