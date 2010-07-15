(Чупахина) Ольга Васильевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.07.1924
Дата смерти15.07.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1947
Дочь: Мячик (Юшкина) Лариса Степановна
Отец ребёнка: Юшкин Степан Иосифович
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
15.07.2010
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область