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(Чупахина) Ольга Васильевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

23.07.1924

Дата смерти

15.07.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1947

Дочь: Мячик (Юшкина) Лариса Степановна

Отец ребёнка: Юшкин Степан Иосифович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
15.07.2010
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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