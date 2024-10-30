Просяных Просенов Ефим Егорович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Просенов Егор Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869 ст.
Мать ребёнка: Просяных (Щербакова) Татьяна Севастьяновна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Просяных (Щербакова) Татьяна Севастьяновна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Лобанова (Просяных) Акулина (Акилина) Ефимовна
Мать ребёнка: Просяных (Щербакова) Татьяна Севастьяновна
Место жительства
До 1884
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Шаталова (Просяных) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Просяных (Щербакова) Татьяна Севастьяновна
Место жительства
С 1884
Место жительства
С 1905
Смерть
Около 1933