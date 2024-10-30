Просяных Просенов Ефим Егорович 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПросяных Просенов Ефим Егорович

Просяных Просенов Ефим Егорович

Место рождения

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Просенов Егор Васильевич

Мать: не указана

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просяных (Щербакова) Татьяна Севастьяновна

Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Просяных Иван Ефимович

Мать ребёнка: Просяных (Щербакова) Татьяна Севастьяновна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Просяных Петр Ефимович

Мать ребёнка: Просяных (Щербакова) Татьяна Севастьяновна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Лобанова (Просяных) Акулина (Акилина) Ефимовна

Мать ребёнка: Просяных (Щербакова) Татьяна Севастьяновна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Место жительства
До 1884
Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шаталова (Просяных) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Просяных (Щербакова) Татьяна Севастьяновна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1884
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1905
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1933
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.