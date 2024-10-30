Просяных (Щербакова) Татьяна Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просяных (Щербакова) Татьяна Севастьяновна

Место рождения

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Вычислено 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848

Отец: Щербаков Севастьян Тарасович

Мать: Щербакова Елена Устиновна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просяных Просенов Ефим Егорович

Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Просяных Иван Ефимович

Отец ребёнка: Просяных Просенов Ефим Егорович

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Просяных Петр Ефимович

Отец ребёнка: Просяных Просенов Ефим Егорович

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Лобанова (Просяных) Акулина (Акилина) Ефимовна

Отец ребёнка: Просяных Просенов Ефим Егорович

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шаталова (Просяных) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Просяных Просенов Ефим Егорович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

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