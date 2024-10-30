Просяных (Щербакова) Татьяна Севастьяновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869 ст.
Отец ребёнка: Просяных Просенов Ефим Егорович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Просяных Просенов Ефим Егорович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Лобанова (Просяных) Акулина (Акилина) Ефимовна
Отец ребёнка: Просяных Просенов Ефим Егорович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Шаталова (Просяных) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Просяных Просенов Ефим Егорович
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край