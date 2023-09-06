Хрипко Владимир Йосипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хрипко Йосип Абрамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ливандовская (Хрипко) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Хрипко Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деева (Хрипко) Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Хрипко Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрипко Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Хрипко Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрипко Светлана
Смерть
Неизвестно