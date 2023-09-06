Хрипко Владимир Йосипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипко Владимир Йосипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

KE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрипко Йосип Абрамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ливандовская (Хрипко) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Хрипко Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деева (Хрипко) Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Хрипко Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрипко Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Хрипко Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрипко Светлана

Смерть
Неизвестно

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