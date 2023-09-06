Хрипко Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ливандовская (Хрипко) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Хрипко Владимир Йосипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деева (Хрипко) Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Хрипко Владимир Йосипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрипко Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Хрипко Владимир Йосипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно