Хрипко Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипко Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

KE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ливандовская (Хрипко) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Хрипко Владимир Йосипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деева (Хрипко) Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Хрипко Владимир Йосипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрипко Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Хрипко Владимир Йосипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрипко Владимир Йосипович

Смерть
Неизвестно

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