Хрипко Йосип Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хрипко Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрипко Вячеслав Йосипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрипко Владимир Йосипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрипко Александр Йосипович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно