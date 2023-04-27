von Mecklenburg Heinrich Dicke
Место рожденияSchwerin, Mecklenburg-Schwerin Deutschland(HRR)
Дата рождения1417
Дата смерти09.03.1477
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1417
Работа или профессия
Неизвестно
Hertig i Mecklenburg-Schwerin 1423-77
Бракосочетание
1429
Рождение ребёнка
Около 1441
Сын: von Mecklenburg Magnus II
Мать ребёнка: von Brandenburg (Hohenzollern) Dorothea
Смерть
09.03.1477