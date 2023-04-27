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von Mecklenburg Heinrich Dicke

Место рождения

Schwerin, Mecklenburg-Schwerin Deutschland(HRR)

Дата рождения

1417

Дата смерти

09.03.1477

Пол

Мужской

Отец

Около 1365 г.р.

Мать

Около 1380 г.р.

Жена

1420 г.р.

Дети

Около 1441 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1417

Отец: von Mecklenburg Johann IV

Мать: von Sachsen-Lauenburg-Ratzeburg (Askanier) Katharina

Работа или профессия
Неизвестно
Hertig i Mecklenburg-Schwerin 1423-77
Бракосочетание
1429

Жена: von Brandenburg (Hohenzollern) Dorothea

Рождение ребёнка
Около 1441

Сын: von Mecklenburg Magnus II

Мать ребёнка: von Brandenburg (Hohenzollern) Dorothea

Смерть
09.03.1477

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