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von Brandenburg (Hohenzollern) Dorothea

Место рождения

Berlin, Brandenburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

09.02.1420

Дата смерти

19.01.1491

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1420

Отец: von Hohenzollern Friedrich VI/I

Мать: Kurfürstin zu Brandenburg (von Bayern-Landshut) Elisabeth

Бракосочетание
1429

Муж: von Mecklenburg Heinrich Dicke

Рождение ребёнка
Около 1441

Сын: von Mecklenburg Magnus II

Отец ребёнка: von Mecklenburg Heinrich Dicke

Смерть
19.01.1491
Похороны
Неизвестно

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