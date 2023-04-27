von Brandenburg (Hohenzollern) Dorothea
Место рожденияBerlin, Brandenburg Deutschland(HRR)
Дата рождения09.02.1420
Дата смерти19.01.1491
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1420
Отец: von Hohenzollern Friedrich VI/I
Мать: Kurfürstin zu Brandenburg (von Bayern-Landshut) Elisabeth
Бракосочетание
1429
Рождение ребёнка
Около 1441
Сын: von Mecklenburg Magnus II
Отец ребёнка: von Mecklenburg Heinrich Dicke
Смерть
19.01.1491
Похороны
Неизвестно