von Mecklenburg Johann IV
Место рожденияSchwerin, Mecklenburg Schwerin Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1365
Дата смерти16.10.1422
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1365
Работа или профессия
Неизвестно
Hertig i Mecklenburg-Schwerin 1395-1422
Бракосочетание
1416
Рождение ребёнка
1417
Сын: von Mecklenburg Heinrich Dicke
Мать ребёнка: von Sachsen-Lauenburg-Ratzeburg (Askanier) Katharina
Смерть
16.10.1422