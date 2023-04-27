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von Mecklenburg Johann IV

Место рождения

Schwerin, Mecklenburg Schwerin Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1365

Дата смерти

16.10.1422

Пол

Мужской

Отец

Около 1345 г.р.

Мать

1360 г.р.

Жена

Около 1380 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1365

Отец: von Mecklenburg Magnus I

Мать: Elizabeth Pomerania-Wolgast

Работа или профессия
Неизвестно
Hertig i Mecklenburg-Schwerin 1395-1422
Бракосочетание
1416

Жена: von Sachsen-Lauenburg-Ratzeburg (Askanier) Katharina

Рождение ребёнка
1417

Сын: von Mecklenburg Heinrich Dicke

Мать ребёнка: von Sachsen-Lauenburg-Ratzeburg (Askanier) Katharina

Смерть
16.10.1422

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