Вострикова Анна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Востриков Сергей Федорович
Отец ребёнка: Востриков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Вострикова) Февронья Федоровна
Отец ребёнка: Востриков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Востриков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Востриков Иван мл Федорович
Отец ребёнка: Востриков Федор Иванович