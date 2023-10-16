Вострикова Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Анна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Востриков Сергей Федорович

Отец ребёнка: Востриков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Вострикова) Февронья Федоровна

Отец ребёнка: Востриков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Востриков Иван Федорович

Отец ребёнка: Востриков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Востриков Иван мл Федорович

Отец ребёнка: Востриков Федор Иванович

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