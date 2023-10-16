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Востриков Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Востриков Иван Васильевич

Мать: Вострикова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Востриков Сергей Федорович

Мать ребёнка: Вострикова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Вострикова) Февронья Федоровна

Мать ребёнка: Вострикова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Востриков Иван Федорович

Мать ребёнка: Вострикова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Востриков Иван мл Федорович

Мать ребёнка: Вострикова Анна Емельяновна

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