Востриков Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1845
Сын: Востриков Сергей Федорович
Мать ребёнка: Вострикова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Вострикова) Февронья Федоровна
Мать ребёнка: Вострикова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Вострикова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Востриков Иван мл Федорович
Мать ребёнка: Вострикова Анна Емельяновна