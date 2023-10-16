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Востриков Сергей Федорович
Востриков Сергей Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Пол
Мужской
Отец
Востриков Федор Иванович
1825 г.р.
Мать
Вострикова Анна Емельяновна
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Востриков Федор Иванович
Мать:
Вострикова Анна Емельяновна
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