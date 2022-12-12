Бабурина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабурина Валентина

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Место рождения

Podolsk, МО Russian Federation

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Podolsk, МО Russian Federation
Рождение ребёнка
Около 1974

Сын: Бабурин Василий Александрович

Отец ребёнка: Бабурин Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Podolsk, МО Russian Federation
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