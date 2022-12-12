Бабурина Валентина
Место рожденияPodolsk, МО Russian Federation
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Podolsk, МО Russian Federation
Рождение ребёнка
Около 1974
Сын: Бабурин Василий Александрович
Отец ребёнка: Бабурин Александр Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: не указан
Podolsk, МО Russian Federation