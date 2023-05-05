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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По поводу подстрекательства кр-н Подольского уезд., Дубровицкой вол., с. Ознобишина Иваном Петровым Буруновым своих односельчан к аграрным беспорядкам и ниспровержении су Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4438Ознобишино, с. вл.при р. Моче и колодцах.62175199260Церковь православная 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1152. Ознобишино, село бывшее государственное, при речке Моче, дворов 72, жителей 407, 2 церкви православных, школа, 2 постоялых двора
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Ознобишино 74станция Подольск. 875Земское училище, церковно-приходская школа, казенная винная лавка, чайная лавка и фабрика Баскакова.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62205Ознобишиносело55°24'с.ш.37°27'в.д.N-37-015