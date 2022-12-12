(Бажутина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бажутина) Ирина

(Бажутина) Ирина

avatar

Место рождения

Podolsk, МО Russian Federation

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Бабурина Валентина

Podolsk, МО Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close