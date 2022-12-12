(Бажутина) Ирина
Место рожденияPodolsk, МО Russian Federation
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Бабурина Валентина
Podolsk, МО Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва