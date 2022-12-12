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Непеин Афанасий Гавриилович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Непеин Гавриил Яковлевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Непеин Арсений Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непеин Вячеслав Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непеин Константин Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непеин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1869
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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