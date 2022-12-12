Непеин Афанасий Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Непеин Гавриил Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Непеин Арсений Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непеин Вячеслав Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непеин Константин Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непеин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1869