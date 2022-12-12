Хайкина (Кривошеева) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Кривошеев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Редькина Прасковья Владимировна
Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович
Калуга, город Калуга, Калужская область
Калужская область
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайкин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крючкова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заборина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайкин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайкин Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965