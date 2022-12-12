Хайкина (Кривошеева) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайкина (Кривошеева) Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Кривошеев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Редькина Прасковья Владимировна

Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Калужская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайкин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайкин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайкин Петр Владимирович

Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючкова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заборина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайкин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайкин Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Хайкин Владимир Панкратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайкин Владимир Панкратович

Смерть
1965
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