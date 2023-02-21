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Хайкин Владимир Панкратович

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Место рождения

Петровка, Россия

Дата рождения

1889

Дата смерти

07.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Хайкин Панкрат

Мать: не указана

Петровка, Россия
Петровка, Россия
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Редькина Прасковья Владимировна

Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Калужская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайкин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайкин Иван Владимирович

Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайкин Петр Владимирович

Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючкова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заборина Мария Владимировна

Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайкин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайкин Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайкина Прасковья Петровна

Смерть
07.01.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
г. Волгоград, Красноармейский р-н, пл. Свободы, братская могила
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