Хайкин Владимир Панкратович
Место рожденияПетровка, Россия
Дата рождения1889
Дата смерти07.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Хайкин Панкрат
Мать: не указана
Петровка, Россия
Петровка, Россия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Редькина Прасковья Владимировна
Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна
Калуга, город Калуга, Калужская область
Калужская область
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайкин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крючкова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заборина Мария Владимировна
Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайкин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайкин Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Хайкина Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
г. Волгоград, Красноармейский р-н, пл. Свободы, братская могила