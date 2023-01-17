Редькина (Хайкина) Прасковья Владимировна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Калужская область
Рождение ребёнка
22.08.1946
Рождение ребёнка
26.02.1948
Рождение ребёнка
07.10.1951
Сын: Редькин Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Редькин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
06.03.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно