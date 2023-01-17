Редькина (Хайкина) Прасковья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькина (Хайкина) Прасковья Владимировна

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Хайкин Владимир Панкратович

Мать: Хайкина Прасковья Петровна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Калужская область
Рождение ребёнка
22.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редькин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
26.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редькин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
07.10.1951

Сын: Редькин Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Редькин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
06.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редькин Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редькин Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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