Кантеева (Пашинская) Александра Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантеева (Пашинская) Александра Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1939

Дата смерти

10.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939

Отец: Пашинский Ефрем Иванович

Мать: Пашинская Ефросинья Никифоровна

Рождение ребёнка
08.01.1965

Сын: Кантеев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Кантеев Владимир Васильевич

Онохой, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
17.08.1969

Дочь: Агеева Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Кантеев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
31.03.1975

Сын: Кантеев Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Кантеев Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кантеев Владимир Васильевич

Смерть
10.05.1996
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