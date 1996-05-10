Кантеева (Пашинская) Александра Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1939
Дата смерти10.05.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939
Рождение ребёнка
08.01.1965
Сын: Кантеев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Кантеев Владимир Васильевич
Онохой, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
17.08.1969
Дочь: Агеева Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Кантеев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
31.03.1975
Сын: Кантеев Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Кантеев Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1996