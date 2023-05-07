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Пашинский Ефрем Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1939

Дочь: Кантеева Александра Ефремовна

Мать ребёнка: Пашинская Ефросинья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашинский Николай Ефремович

Мать ребёнка: Пашинская Ефросинья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашинская Ефросинья Никифоровна

Смерть
Неизвестно