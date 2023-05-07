Пашинский Ефрем Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1939
Дочь: Кантеева Александра Ефремовна
Мать ребёнка: Пашинская Ефросинья Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашинский Николай Ефремович
Мать ребёнка: Пашинская Ефросинья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно