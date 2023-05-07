Пашинская Ефросинья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашинская Ефросинья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1907

Дата смерти

02.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1939

Дочь: Кантеева Александра Ефремовна

Отец ребёнка: Пашинский Ефрем Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашинский Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашинский Николай Ефремович

Отец ребёнка: Пашинский Ефрем Иванович

Смерть
02.05.1987
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