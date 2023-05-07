Пашинская Ефросинья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1907
Дата смерти02.05.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1939
Дочь: Кантеева Александра Ефремовна
Отец ребёнка: Пашинский Ефрем Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашинский Николай Ефремович
Отец ребёнка: Пашинский Ефрем Иванович
Смерть
02.05.1987