Демидова (Фролова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидова (Фролова) Клавдия Ивановна

Демидова (Фролова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1905

Дата смерти

11.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1905

Отец: Фролов Иван Андреевич

Мать: Фролова Ненила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Демидов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова (Демидова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Михаил Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Демидов Григорий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.03.1929

Дочь: Чистякова (Демидова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Демидов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
22.04.1938

Сын: Демидов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Демидов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
09.09.1941

Дочь: Булыгина (Демидова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Демидов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
15.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демидов Иван Григорьевич

Смерть
11.08.1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.