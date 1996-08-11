Демидова (Фролова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1905
Дата смерти11.08.1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1905
Отец: Фролов Иван Андреевич
Мать: Фролова Ненила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Демидов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова (Демидова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Демидов Григорий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.03.1929
Дочь: Чистякова (Демидова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Демидов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
22.04.1938
Сын: Демидов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Демидов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
09.09.1941
Дочь: Булыгина (Демидова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Демидов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
15.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демидов Иван Григорьевич
Смерть
11.08.1996