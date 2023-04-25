Демидов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1898
Дата смертиОколо 16.05.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Демидова (Фролова) Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1929
Дочь: Чистякова (Демидова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Демидова (Фролова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1938
Сын: Демидов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Демидова (Фролова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1941
Дочь: Булыгина (Демидова) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Демидова (Фролова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демидова (Фролова) Клавдия Ивановна
Смерть
Около 16.05.1976