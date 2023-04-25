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Демидов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1898

Дата смерти

Около 16.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Демидова (Фролова) Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова (Фролова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.1929

Дочь: Чистякова (Демидова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Демидова (Фролова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1938

Сын: Демидов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Демидова (Фролова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
09.09.1941

Дочь: Булыгина (Демидова) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Демидова (Фролова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова (Фролова) Клавдия Ивановна

Смерть
Около 16.05.1976

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