(Пашкова) Марфа Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения04.04.1862 ст.
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1862 ст.
Отец: Пашков Игнатий Яковлевич
Мать: Пашкова Агафья
Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви Оренбургской духовной консистории станицы Татищевская Оренбургского уезда на 1862 год, стр. 16/об. Запись о рождении 4 апреля 1862 года (ст.ст.) казачки ... Показать все
Крещение
05.04.1862 ст.
Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви Оренбургской духовной консистории станицы Татищевская Оренбургского уезда на 1862 год, стр. 16/об. Запись о рождении 4 апреля 1862 года (по старому стилю... Показать все
Упоминание
09.08.2024
Башенин Виссарион Яковлевич и его сестра Башенина Екатерина Яковлевна – восприемники казачки Пашковой Марфы Игнатьевны из станицы Татищевская. Подробней: https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2024/0... Показать все