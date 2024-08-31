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(Пашкова) Марфа Игнатьевна

Место рождения

Татищево, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

04.04.1862 ст.

Пол

Женский

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Рождение
04.04.1862 ст.

Отец: Пашков Игнатий Яковлевич

Мать: Пашкова Агафья

Татищево, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви Оренбургской духовной консистории станицы Татищевская Оренбургского уезда на 1862 год, стр. 16/об. Запись о рождении 4 апреля 1862 года (ст.ст.) казачки ... Показать все
Крещение
05.04.1862 ст.
Татищево, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви Оренбургской духовной консистории станицы Татищевская Оренбургского уезда на 1862 год, стр. 16/об. Запись о рождении 4 апреля 1862 года (по старому стилю... Показать все
Упоминание
09.08.2024
Татищево, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Башенин Виссарион Яковлевич и его сестра Башенина Екатерина Яковлевна – восприемники казачки Пашковой Марфы Игнатьевны из станицы Татищевская. Подробней: https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2024/0... Показать все

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