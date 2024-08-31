Пашкова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Игнатий Яковлевич

Рождение ребёнка
04.04.1862 ст.

Дочь: (Пашкова) Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: Пашков Игнатий Яковлевич

Татищево, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви Оренбургской духовной консистории станицы Татищевская Оренбургского уезда на 1862 год, стр. 16/об. Запись о рождении 4 апреля 1862 года (ст.ст.) казачки ... Показать все
Упоминание
09.08.2024
Татищево, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Башенин Виссарион Яковлевич и его сестра Башенина Екатерина Яковлевна – восприемники казачки Пашковой Марфы Игнатьевны из станицы Татищевская. Подробней: https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2024/0... Показать все

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