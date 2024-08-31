Пашков Игнатий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пашкова Агафья
Рождение ребёнка
04.04.1862 ст.
Дочь: (Пашкова) Марфа Игнатьевна
Мать ребёнка: Пашкова Агафья
Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви Оренбургской духовной консистории станицы Татищевская Оренбургского уезда на 1862 год, стр. 16/об. Запись о рождении 4 апреля 1862 года (ст.ст.) казачки ... Показать все
Упоминание
09.08.2024
Башенин Виссарион Яковлевич и его сестра Башенина Екатерина Яковлевна – восприемники казачки Пашковой Марфы Игнатьевны из станицы Татищевская. Подробней: https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2024/0... Показать все