Nissinen Pekka Kallenpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиNissinen Pekka Kallenpoika

Nissinen Pekka Kallenpoika

Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

02.11.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1801

Отец: Nissinen Kalle Antinpoika

Мать: Nissinen Helena Tahvontytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.