Nissinen (Parfvin(Parviainen)) Helena Tahvontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nissinen (Parfvin(Parviainen)) Helena Tahvontytär

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1772

Дата смерти

12.02.1818

Пол

Женский

Отец

1726 г.р.

Мать

1730 г.р.

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1772

Отец: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Мать: Parviainen Lisa

Бракосочетание
26.09.1792

Муж: Nissinen Kalle Antinpoika

Рождение ребёнка
23.10.1793

Сын: Nissinen Antti Kallenpoika

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.06.1795

Сын: Nissinen Tahvo Kallenpoika

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Kempas Tiina Kallentytär

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.11.1801

Сын: Nissinen Pekka Kallenpoika

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 04.04.1804

Сын: Nissinen Antti Kallenpoika

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.03.1807

Дочь: Liisa Kallentytär

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Anna Kallentytär

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.10.1809

Дочь: Silvennoinen Catharina Kallentytär

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.01.1813

Сын: Nissinen Kalle Kallenpoika

Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
12.02.1818
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Похороны
16.03.1818
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