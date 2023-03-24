Nissinen (Parfvin(Parviainen)) Helena Tahvontytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1772
Дата смерти12.02.1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1772
Отец: Parviainen Tahvo Tahvonpoika
Мать: Parviainen Lisa
Бракосочетание
26.09.1792
Рождение ребёнка
23.10.1793
Сын: Nissinen Antti Kallenpoika
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika
Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.06.1795
Сын: Nissinen Tahvo Kallenpoika
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Kempas Tiina Kallentytär
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.11.1801
Сын: Nissinen Pekka Kallenpoika
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 04.04.1804
Сын: Nissinen Antti Kallenpoika
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.03.1807
Дочь: Liisa Kallentytär
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Anna Kallentytär
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.10.1809
Дочь: Silvennoinen Catharina Kallentytär
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.01.1813
Сын: Nissinen Kalle Kallenpoika
Отец ребёнка: Nissinen Kalle Antinpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
12.02.1818
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Похороны
16.03.1818