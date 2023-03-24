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Kempas (Nissinen) Tiina Kallentytär

Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Nissinen Kalle Antinpoika

Мать: Nissinen Helena Tahvontytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kempas Heikki Antinpoika

Рождение ребёнка
22.07.1821

Дочь: Partanen Maria Heikintytär

Отец ребёнка: Kempas Heikki Antinpoika

Рождение ребёнка
04.03.1826

Дочь: Kaarina (Carin) Heikintytär

Отец ребёнка: Kempas Heikki Antinpoika

Рождение ребёнка
20.09.1828

Сын: Kempas Antti Heikinpoika

Отец ребёнка: Kempas Heikki Antinpoika

Рождение ребёнка
05.10.1834

Сын: Kempas Juho Heikinpoika

Отец ребёнка: Kempas Heikki Antinpoika

Смерть
Неизвестно

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