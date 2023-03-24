Kempas (Nissinen) Tiina Kallentytär
Место рожденияSaarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1821
Дочь: Partanen Maria Heikintytär
Отец ребёнка: Kempas Heikki Antinpoika
Рождение ребёнка
04.03.1826
Дочь: Kaarina (Carin) Heikintytär
Отец ребёнка: Kempas Heikki Antinpoika
Рождение ребёнка
20.09.1828
Отец ребёнка: Kempas Heikki Antinpoika
Рождение ребёнка
05.10.1834
Отец ребёнка: Kempas Heikki Antinpoika
Смерть
Неизвестно