Глушкова Ненила (Неонила)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Обросим
Мать: не указана
Бракосочетание
1688
Муж: Глушков Андрей
Рождение ребёнка
1689
Сын: Глушков Анкидин
Отец ребёнка: Глушков Андрей
поч. Плешковский Юрьевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1692
Сын: Глушков Михаил
Отец ребёнка: Глушков Андрей
Рождение ребёнка
1698
Сын: Глушков Лаврентей
Отец ребёнка: Глушков Андрей
Рождение ребёнка
1717
Сын: Глушков Филимон
Отец ребёнка: Глушков Андрей
поч. Плешковский Юрьевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно