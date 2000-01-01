Глушкова Ненила (Неонила) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова Ненила (Неонила)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1671 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Обросим

Мать: не указана

Бракосочетание
1688

Муж: Глушков Андрей

Рождение ребёнка
1689

Сын: Глушков Анкидин

Отец ребёнка: Глушков Андрей

поч. Плешковский Юрьевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1692

Сын: Глушков Михаил

Отец ребёнка: Глушков Андрей

Рождение ребёнка
1698

Сын: Глушков Лаврентей

Отец ребёнка: Глушков Андрей

Рождение ребёнка
1717

Сын: Глушков Филимон

Отец ребёнка: Глушков Андрей

поч. Плешковский Юрьевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
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