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Глушков Андрей

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Место рождения

поч. Евдокима Полевшикова Юрьевской волости Котельнического уезда

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Глушков Киприан

Мать: не указана

поч. Евдокима Полевшикова Юрьевской волости Котельнического уезда
Бракосочетание
1688

Жена: Глушкова Ненила (Неонила)

Рождение ребёнка
1689

Сын: Глушков Анкидин

Мать ребёнка: Глушкова Ненила (Неонила)

поч. Плешковский Юрьевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1692

Сын: Глушков Михаил

Мать ребёнка: Глушкова Ненила (Неонила)

Рождение ребёнка
1698

Сын: Глушков Лаврентей

Мать ребёнка: Глушкова Ненила (Неонила)

Рождение ребёнка
1717

Сын: Глушков Филимон

Мать ребёнка: Глушкова Ненила (Неонила)

поч. Плешковский Юрьевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Смерть
1749
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