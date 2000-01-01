Глушков Андрей
Место рожденияпоч. Евдокима Полевшикова Юрьевской волости Котельнического уезда
Дата рожденияОколо 1671
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671
Отец: Глушков Киприан
Мать: не указана
поч. Евдокима Полевшикова Юрьевской волости Котельнического уезда
Бракосочетание
1688
Рождение ребёнка
1689
Сын: Глушков Анкидин
Мать ребёнка: Глушкова Ненила (Неонила)
поч. Плешковский Юрьевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1692
Сын: Глушков Михаил
Мать ребёнка: Глушкова Ненила (Неонила)
Рождение ребёнка
1698
Сын: Глушков Лаврентей
Мать ребёнка: Глушкова Ненила (Неонила)
Рождение ребёнка
1717
Сын: Глушков Филимон
Мать ребёнка: Глушкова Ненила (Неонила)
поч. Плешковский Юрьевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Смерть
1749